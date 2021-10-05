Народный депутат от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, которая недавно обнародовала свои отношения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили, приехала на родину к возлюбленному.

В интернете распространилось видео Ясько в предбаннике тюрьмы, где сидит Саакашвили.

Таким образом, Ясько не участвовала в голосованиях в Верховной Раде, которые проходили 5 октября. Между тем нардепы на два дня отстранили от ведения заседаний Рады и проголосовали за включению в повестку вопроса об отставки спикера.

Напомним, Михаил Саакашвили 1 октября заявил о своем возвращении в Грузию и в тот же день его арестовали. Экс-президент на родине заочно приговорен к тюремному заключению, кроме того в отношении него открыли уголовное дело о незаконном пересечении границы.

Саакашвили содержится в комфортной камере-одиночкой с телевизором и предусмотренным трехразовым питанием. Однако он объявил голодовку и не собирается ее прекращать.

Также сообщалось, что Ясько намекнула на то, что Саакашвили разводится с женой Сандрой Рулофс.