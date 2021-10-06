Официальная супруга Михаила Саакашвили Сандра Рулофс призналась, что видеопризнание ее мужа о романтических взаимоотношениях с нардепом Елизаветой Ясько, стало дня нее неожиданным.

Об этом Рулофс написала на своей странице в Facebook.

"Многие сбитые с толку друзья и соратники спрашивают меня о моей личной жизни. Не скрою от вас, что содержание видео, сделанного в пятницу вечером, было для меня неожиданным, а форма - совершенно неприемлемой", - написала она.

При этом Рулофс присоединяется к тем, кто требует немедленно освободить Михаила Саакашвили из заключения и называет его политическим заключенным.

"Несмотря на личные эмоции, сохраняю спокойствие, верю, что мы выйдем из этой борьбы победителями", - написала супруга экс-президента.

Напомним, 1 октября Саакашвили объявил о своем возвращении в Грузию и в тот же день его задержали. В этот же день народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько рассказала в соцсетях о том, что она и Саакашвили - пара. Также она опубликовала видео, на котором сам Саакашвили говорит, что живет с Елизаветой.

Также сообщалось, что Ясько приехала в Грузию к Саакашвили.