Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который с 1 октября находится в тюрьме города Рустави, поблагодарил украинского журналиста Дмитрия Гордона и его супругу Алесю Бацман за поддержку и поздравил ее с прошедшим днем рождения.

Об этом сам Гордон рассказал в эфире "Украина 24".

Фотографии письма Саакашвили для Гордона и его жены журналисту отправила народная депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько, которая прилетела в Грузию и посетила экс-президента в тюрьме.

В письме Саакашвили поздравил Алесю с прошедшим днем рождения и извинился за то, что не смог присутствовать на празднике лично. Он заявил, что не намерен прекращать свою голодовку (которую объявил 1 октября) и поблагодарил Гордона за поддержку. В письме допущено несколько грамматических и пунктуационных ошибок.

"Сейчас, когда я нахожусь на бессрочной голодовке, которую ни при каких условиях не намерен прекращать, пока я в тюрьме, постоянное напоминание про мою ситуацию и несправедливость жизненно важны... Спасибо еще раз, надеюсь смогу когда-либо достойным образом отблагодарить Обнимаю", - написал Саакашвили.

Напомним, Ясько объявила Саакашвили политзаключенным и потребовала от грузин протестовать за его освобождение.

Также сообщалось, что Саакашвили задержали в Грузии во время застолья.