Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что революционные стремления бывшего президента страны, Михаила Саакашвили, который приехал на Родину и был задержан, обречены на провал.

Об этом глава грузинского правительства написал утром в среду, 6 октября на своей странице в Facebook.

Гарибашвили считает, что в обществе есть несколько версий того, с какой именно целью приехал Саакашвили. Среди таких причин указаны жажда власти и намерение свергнуть правительство.

"Наиболее логичной можно считать версию, что Саакашвили прибыл в Грузию не с намерением попасть в тюрьму, а с большой надеждой на государственный переворот. Я также хотел бы сказать общественности, что революционные замыслы Саакашвили во всех случаях были обречены на провал.

Версию, что Михаил Саакашвили сознательно сел в тюрьму и планировал это заранее, я считаю абсурдной. Особенно если бы он этого хотел, то сел бы в тюрьму не нарушая закон, а смело (как бы не звучало это про Саакашвили).

Этим шагом он усилил бы свое послание о политическом аресте. А теперь, когда он приехал в Грузию, совершив новое преступление, он даже снял формальную основу для такого послания", - говорится в заявлении премьера.

Напомним, ранее в так называемой "ЛНР" против Саакашвили открыли уголовное дело. Его обвиняют в убийствах на Майдане.

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