Информация адвокатов о том, что у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремной камере нет телевизора, является ложью.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" в четверг, 7 октября, со ссылкой на заявление заместителя гендиректора специальной пенитенциарной службы Ники Цхвариашвили.

Цхвариашвили проинформировал, что подследственный и осужденный Михаил Саакашвили пользуется телевизором, и информация адвокатов, что тюремная администрация затягивает передачу ему телевизора, - ложь.

Саакашвили приобрел телевизор на собственные средства в магазине на территории Руставской тюрьмы специально изготовленной для него тюремной банковской картой, на которой находится лимитированная сумма денег из средств Саакашвили.

Чиновник сообщил, что этой же картой Саакашвили приобрел в тюремном магазине различные предметы личного пользования. Он уточнил, что распространенная информация не соответствует действительности, что якобы у Саакашвили в тюремной камере нет матраца. Ему выдали и матрац, и постельное белье. Он не обращался к тюремной администрации с просьбой выдачи второго матраца.

Ранее "Страна" сообщала, что Михаил Саакашвили заявил, что продолжает голодовку и не намерен обращаться к врачам даже в случае ухудшения здоровья. Он также написал, что готов умереть за Грузию.

Также мы писали, что Ясько объявила Саакашвили политзаключенным и потребовала от грузин протестовать за его освобождение.