Возвращение на родину, а вскоре и задержание бывшего президента Грузии, а ныне главы исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаила Саакашвили - буквально взорвало информационное пространство.



Экс-президент не был на родине с 2013 года. А приехал в Грузию в преддверии местных выборов, чтобы поддержать свою политическую силу. Однако, по данным экзитполов, выиграла партия власти «Грузинская мечта», набрав 46,56% голосов избирателей, а партия сторонников Саакашвили «Единое национальное движение» получила 30,7%.

В Украине же у Михо осталась любимая женщина Елизавета Ясько, (нардеп от «Слуги народа»), незаконченное строительство третьего особняка в Лесниках и винный бизнес с молодым виноградником прямо во дворе.



В ноябре прошлого года «Страна» уже писала, что Михаил Саакашвили расстраивает свою резиденцию под Киевом. Тогда нам удалось снять только высаженные виноградники на участке политика и непосредственно само строительство.



В Лесниках идет активное строительство, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

Уже за этот год в гостях у Саакашвили успело побывать много известных политиков и журналистов. Пару месяцев назад на своих страницах в социальных сетях бывший грузинский лидер публиковал фото с третьим президентом Виктором Ющенко. Заезжал на вино к Саакашвили и экс-руководитель Офиса президента Андрей Богдан. Тогда за столом присутствовала и возлюбленная Саакашвили, нардеп Лиза Ясько. Правда, в то время об их романтических отношениях лишь ходили слухи. И только «Страна» сообщила подробности служебного романа Михо и Лизы.

Пара подтвердила роман, о котором "Страна" писала еще в прошлом году, фото: instagram.com

Буквально недавно Саакашвили похвастался первыми плодами своих трудов и подкрепил это снимком в Facebook. Фото политик подписал так: «Первый урожай винограда в Лесниках. Собирать мне его помогли грузинские студенты, которые приехали ко мне в гости».

Свою марку вина Saakashvili's Cellar этим летом Михо презентовал на фестивале во Львове. Но любой украинец может ее купить в алкогольном отделе супермаркета Novus. Там представлено белое и красное сухое вино от опального политика. Бутылка стоит 449 грн, что дороже даже французских и итальянских вин на украинском рынке.

Вино грузинского политика можно купить в обычном украинском супермаркете, фото: instagram.com

Несмотря на то что Саакашвили сейчас в следственном изоляторе и ждет выполнения приговора, в его украинских владениях активно продолжается стройка. По словам соседей, работы у Саакашвили практически не прекращаются.

Земельный участок политика условно можно разделить на две части. На одной – основной особняк в стиле модерн, гостевой домик поменьше и бассейн. Здесь почти все готово, рабочие заканчивают небольшие декоративные элементы. На второй половине – виноградники. Растения высажены в девять рядов на склоне, площадью 14 соток. А выше по склону Саакашвили строит еще одно двухэтажное помещение, площадью около 80 кв. м.

Это может быть «семейное гнездышко» Михо и Лизы, ведь насколько известно, в основном особняке живет Гиули Аласания, мама Саакашвили.

В Лесниках у Михо несколько участков объединенных в один, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

В новом доме есть зона отдыха с двумя открытыми террасами. Одна из них находится на крыше, и с нее открывается шикарный панорамный вид на посёлок. Из-за того что коттедж хоть и не большой, но на склоне, он достаточно сложный с точки зрения строительства.



На кадрах нашей аэросъемки видно, что рабочие как раз занимались крышей. Первый этаж уже, видимо, готов, и его активно эксплуатируют, поскольку там полностью зашторены окна, а на террасе стоит обеденный стол со стульями.



За забором невооруженным взглядом можно увидеть свалку строительного мусора, мешки с отходами, древесины, кусков бетона.

По периметру вся территория охраняется камерами слежения и датчиками движения. А возле ворот традиционно подняты и развиваются три флага: Украины, Грузии и Евросоюза.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что куратор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко расширяет свой особняк за 10 млн. грн