Масштабные работы проводятся на крыше дома, где живет певица Оля Полякова. Похоже, суперблондинка расширяет свою итак крупную жилплощадь в самом сердце Киева и строит пентхаус с видом на Майдан.

Кран поднимает стройматериалы на крышу, фото: Изым Каумбаев, "Страна"

Популярная артистка много лет живет в правительственном квартале, на улице Институткой прямо напротив Национального банка Украины. Судя по выписке из реестра прав на недвижимость, на ее имя записано две квартиры на последнем этаже номенклатурной пятиэтажки. По площади, апартаменты звезды можно прировнять к загородному особняку. Ведь общий метраж превышает 565 квадратов.

А судя по тому, что прямо над владениями певицы, на крыше возводят целый этаж, то вполне скоро ее жилплощадь может расшириться вдвое. Формальным поводом для строительных работ стали традиционные весенние потопы. Полякова из года в год записывала гневные обращения к местным коммунальщикам, крыла их матом и выкладывала это в соцсети.

А все из-за перекрытия, которое прохудилось. И весь снег с крыши, при появлении первого солнца, стекал водой на дорогущий евроремонт в квартире певицы, ее итальянскую мебель и эксклюзивные ковры.

Ольга расставляла по комнатам тазики и миски и переклеивала обои каждый год. Но на этот раз чуть не случилась трагедия. В конце февраля у нее и вовсе обвалился потолок. Семейство Поляковых уцелело чудом, так как в этот момент их не оказалось дома.

Бригада работников трудится целый день на Институтской, фото: Владислав Бовтрук, "Страна"

Коммунальные войны с местным ЖЕКом, видимо, не увенчались успехом. И звезда, судя по всему, решила все взять в свои руки. Как рассказали «Стране» источники из близкого окружения Поляковой, она наняла архитекторов и уже приводила их на объект.

«Стройка на Институтской ведется активно. Кран доставляет материалы на крышу, там уже возвели опоры для стен», - говорит наш собеседник.

Крыша в следующем году явно течь не будет, видео: Владислав Бовтрук, "Страна"

По словам соседей и рабочих, формально Оля чинит крышу. Но на деле выглядит, будто возводят элитный пенхаус с которого будет открываться вид на Крещатик и Майдан.

Кто оплачивает работы достоверно не известно. Источники близкие к артистке говорят, что часть денег выделили коммунальщики, плюс еще и соседи сбросились.

Напомним, ранее «Страна» сообщала, что куратор «Большого строительства» Кирилл Тимошенко затеял грандиозный ремонт в своем новом загородном особняке.