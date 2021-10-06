Давний соратник Михаила Саакашвили, Давид Сакварелидзе, в интервью "Стране" прокомментировал роман Михо с депутатом от "Слуги народа" Лизой Ясько. Когда Михаил вернулся в Грузию, влюбленные выложили совместное видеообращение, где объявили, что они - пара. При этом Михаил состоит в официальном браке с гражданкой Нидерландов Сарой Рулофс и имеет двоих детей.

Сакварелидзе признался, что не знает, зачем Саакашвили записал видео с Лизой Ясько, где они объявили, что любят друг друга. Для соратника Саакашвили это признание стало сюрпризом.

"Не знаю. Для меня это тоже было неожиданностью. Я лучше не буду это комментировать. Это его личная жизнь", - отметил Сакварелидзе.

На вопрос "Страны", зачем Михаил сам использовал свою личную жизнь в политических целях (ведь это видео было выложено в момент его приезда в Грузию), Сакварелидзе ответил так:

"Возможно, это было совсем не вовремя. Одно наложилось на другое, и люди не поняли, причем здесь это… Но — это его выбор", - сообщил Сакварелидзе.

На вопрос, насколько оправданы слухи, что Ясько вынудила Саакашвили записать это видео, так как ждет от него ребенка, Давид Сакварелидзе заявил, что он не в курсе этой ситуации и подробно обсуждать ее отказался.

Полный текст интервью с ближайшим соратником Саакашвили можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" сообщала, как Михаил Саакашвили въехал в Грузию в контейнере с зеленью. А Лиза Ясько уже приехала к возлюбленному и призывает грузинов протестовать для его освобождения из тюрьмы.