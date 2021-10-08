Объявивший голодовку в день своего задержания, 1 октября, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с тех пор похудел на 12 килограммов.

Об этом со ссылкой на адвоката политика Беку Басилая сообщил портал "Новости - Грузия".

"Визуально, если на него посмотреть, видно, что человек похудел. Насколько я знаю, похудел примерно на 12 килограммов. С каждым днем состояние его здоровья начнет постепенно ухудшаться, если уже не ухудшилось. Морально он бодр", - рассказал Басилая после посещения Саакашвили в руставской тюрьме №12.

По информации защитника, Саакашвили лишен права на телефонные звонки. И это ограничение со стороны прокуратуры Басилая считает незаконным.

Также адвокат анонсировал, что в понедельник с Саакашвили смогут встретиться его родители и дети. Накануне администрация тюрьмы не разрешила посещение матери экс-президента Гиули Аласания, хотя допустила народного депутата Украины Елизавету Ясько.

Ранее "Страна" описывала, в каких условиях сидит осужденный по нескольким уголовным делам политик.

К слову, в 2017 году Саакашвили уже объявлял бессрочную голодовку, которая в итоге продлилась меньше недели.