Экс-президент Грузии Михаил Сакашвили, который находится в тюрьме грузинского города Рустави, назвал свои отношения с народным депутатом от фракции "Слуги народа" Елизаветой Ясько великой историей любви. Он заявил, что все предыдущие отношения в прошлом.

Об этом он написал у себя в Facebook 10 октября.

"Для тех, кто интересуется личной жизнью. Сейчас я веду гораздо более масштабную борьбу, чем моя личная жизнь. Впрочем, поскольку звучит вопрос об этом, я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным", - написал Саакашвили.

Он призвал людей уважать его частную жизнь, а также приватность жены Сандры Руфолс, к которой относится "с глубокой привязанностью, уважением и благодарен ей за невероятную совместную жизнь".

Политик добавил, что сейчас сосредоточен на борьбе и продолжает голодовку.

Саакашвили сопроводил пост этим фото

Между тем глава специальной пенитенциарной службы Грузии Ника Цхварашвили в пятницу заявил, что Саакашвили принимает жидкую пищу, причем покупает ее в немаленьких количествах.

"Для него была изготовлена ​​личная карточка. У него был доступ к различным продуктам, а после подтверждения заказа, насколько мне известно, он уже получил несколько банок меда и несколько литров натурального сока. Он начал принимать жидкую пищу, а это значит, что так или иначе его организм не испытывает истощения", - сказал Цхварашвили.

Напомним, в день ареста политика Ясько выложила ролик, в котором Саакашвили подтверждает их роман, о котором давно ходят слухи.

После этого официальная супруга Саакашвили Сандра Рулофс призналась, что видеопризнание ее мужа о романтических взаимоотношениях с нардепом стало дня нее неожиданным.