На прошлой неделе Михаил Саакашвили осуществил громкое возвращение на родину накануне местных выборов. Он собирался провести "марш оппозиции" на Тбилиси - но вместо этого оказался в тюрьме.

В Грузии своего бывшего президента заочно приговорили к девяти годам заключения. И теперь у него огромные шансы надолго застрять за решеткой, так и не добившись своих политических целей: обеспечить победу своей партии "Единое национальное движение".

Если, конечно, за Михо не выйдут на улицы тысячи людей или всерьез не начнет вступаться Запад. Чего пока не просматривается.

Но для Украины здесь интересно то, что Саакашвили - гражданин и нашей страны. За последние шесть лет он побывал и губернатором при Порошенко, и организатором акций против него же. За Михо-майданом наблюдала вся страна. По итогу Саакашвили попытались посадить по надуманным обвинениям - а потом депортировали.

Вернулся он при Зеленском и даже получил при нем синекуру во главе "Совета реформ". Однако эта тихая гавань Саакашвили не устраивала - и он отправился вершить очередную революцию на свою первую родину.

Считают ли украинцы большой потерей то, что Саакашвили уехал в Грузию и чем он запомнился, когда был в Украине - эти вопросы "Страна" задала жителям Киева.

"Зачем он нам нужен?"

Большинство опрошенных заявили, что не считают потерей отъезд политика.

"Нет. Зачем он нам нужен? У что, своих нет? Умных, неумных, всяких. Пусть едет. Но мне жаль, что его арестовали... У нас потеря, что выехало сколько специалистов, молодежи. Я бы сама уехала, только старая".

"У нас своих политиков хватает. А смысл? Он навел порядок в своей стране, а в Украине активности не проявлял. Ну, это была нехорошая активность. Всё. Пусть едет. Там у него судебные дела, пусть решает по закону. Но стратегической важности от его отъезда нет. Что он сделал за семь лет после революции? Непонятное движение в Одессе и потом два года при власти Зеленского - ничего. Пиар и больше ничего".

"Не думаю. Политики больше должны быть из Украины, которые будут делать для Украины. Из других стран в качестве консультанта, не более того".

"А почему должно быть потерей? Он заробитчанин. Он нам неинтересен. Что он сделал для Украины, что он должен тут быть?"

"Пускай едет. У нас свои реформаторы есть, которые гробят страну... Только отрицательные эмоции. По крышам бегал, как Карлсон. Этим запомнился".

"Что-то он пробовал, пробовал - ничего не получилось. За столом с Аваковым поссорился. водой обливался. Думаю положительные намерения были у него, но так сложились обстоятельства".

"Мне не нравился. Он делал такие действия неадекватные для президента. Эти крыши. Как по мне, он приспосабливался к каждой власти. Ничего не заметила полезного. Не уживался ни там, ни там... Потери нет большой для Украины".

"Украине Саакашвили совсем не нужен. У нас своих хватает политических деятелей такого масштаба. Его деятельность в Украине оцениваю, как бизнес. Деятельность, направленная на продвижение грузинского бизнеса в Украине. За украинский народ переживал, как побочный исход его бизнеса. Запомнился он побегами по крышам. Это было символичною. Запомнилось, как я его видел в кафе. Эффектный мужчина, цветы женщинам дарит... Он хотел здесь отсидеться, дождаться, когда в Грузии для него условия сложатся. А вдруг еще здесь получится".

"В Украине его деятельность нулевая"

Некоторые опрошенные расписали плюсы и минусы Саакашвили как политика.

"Он же все-таки патриот своей родины. Наверное, Грузия ему ближе, чем Украина. Он же все-таки этнический грузин. Он немножко взбодрил определенную часть Украины. Он не похож на наших политиков. Он другой, более отчаянный. На пределе, на грани дозволенного. Немного авантюрист, но это хороший авантюризм. Он не спит, не раскачивается, способен на оригинальные решения... Тут власть не дала ему проявить свой потенциал. Он быстрее".

"Он должен выполнить свою роль сначала в Грузии. Его партия не у власти. Вот он поехал туда, чтобы набрать чуть-чуть больше голосов, но у него пока не вышло. Посмотрим, что будет дальше... В Украине его деятельность нулевая. Запомнил только, как кидался бумагами в Авакова. Не дают ему здесь работать. Он не показал себя, как губернатор. Только слова. Скорее всего столкнулся реальностью, где все коррумпировано".

"Большой потери нет, но он активный человек. Практической деятельностью не запомнился".

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