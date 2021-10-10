Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который по словам адвокатов, за неделю голодовки в СИЗО похудел на 12 килограммов, написал о решении продолжить ограничения в еде.

Об этом заключенный написал на своей странице в Facebook.

По словам Саакашвили, он намерен бороться до конца.

"Сейчас я сосредоточен на моей борьбе и продолжаю голодовать. я отношусь к этому очень серьезно и настроен дойти до конца", - написал он.

Также Саакашвили заявил, что закончил прошлые личные отношения и сейчас счастлив в отношениях с Елизаветой Ясько, нардепом от "Слуги народа", с которой живет вместе уже несколько месяцев. "Это история большой любви, и я чувствую себя счастливым человеком", - добавил экс-президент Грузии.

В обращении он также упомянул и о своей официальной жене Сандре Руловс, которая звала за него на баррикады, когда тот признавался в любви Ясько. "Я прошу людей уважать нашу личную жизнь, а также личную жизнь Сандры, к которой я отношусь с добротой, уважением и благодарен за невероятную совместную жизнь", - написал Саакашвили.

Между тем, по данным Минюста Грузии, Саакашвили в тюремной камере принимает мед и натуральные соки. Для него была изготовлена тюремная банковская карта, с помощью которой он может приобретать различные продукты на территории тюремного магазина. "Насколько я знаю, он уже получил в камеру несколько банок меда и несколько литров натуральных соков. Саакашвили начал принимать их, что фактически означает - так или иначе его организм не находится на грани истощения", - заявил в пятницу 8 октября, начальник пенитенциарной службы Грузии Ника Цхвариашвили.