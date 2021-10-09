Министерство юстиции Грузии заявило, что задержанный экс-президент Михаил Саакашвили начал принимать пищу. В частности, мед и натуральные соки, передает "ТАСС".

"У него был доступ к разным продуктам, в том числе к натуральным сокам и меду... Он начал принимать пищу, в том числе мед и натуральный сок, что говорит о том, что так или иначе организм не стоит перед опасностью истощения", - сообщил глава Специальной пенитенциарной службы Ники Цхварашвили.

Напомним, спустя неделю после объявления голодовки заключенным Михаилом Саакашвили в специальной пенитенциарной службе Грузии заверили, что состояние его здоровья удовлетворительное и что он находится под постоянным наблюдением медиков.

Ранее посетившая Саакашвили в тюрьме депутат Верховной Рады Елизавета Ясько заявила, что Саакашвили похудел на 12 килограммов. Также она передала журналисту Дмитрию Гордону тюремное письмо Михаила Саакашвили. О похудении на 12 кг говорил и адвокат полиика Бека Басилая.

Михаил Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Он прибыл накануне местных выборов, чтобы участвовать в маршах оппозиции. На родине он осужден по двум уголовным делам. Это стало поводом для его задержания.