Офис генерального прокурора Украины не отправлял запрос об экстрадиции экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, состояние здоровья которого в тюрьме начало ухудшаться.

Об этом сообщается в ответе Офиса генпрокурора на запрос "Украинских новостей".

"Частью 2 ст. 574 УПК Украины определено, что Офис Генерального прокурора является центральным органом Украины о выдаче (экстрадиции) подозреваемых, обвиняемых по уголовным производствам в ходе досудебного расследования. Согласно ч. 1 ст. 575 УПК Украины ходатайство о выдаче лица Украине готовит следователь, прокурор, осуществляющий надзор по соблюдению законов при проведения досудебного расследования или суд, рассматривающий дело или которым вынесен приговор, с соблюдением требований, предусмотренных настоящим Кодексом и соответствующим международным договором Украины.

На данный момент ходатайство украинских органов досудебного расследования в Департамент международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора о выдаче (экстрадиции) Украине М. Саакашвили не поступало", - сказано в ответе.

Ранее сообщалось, что Саакашвили может отказаться от экстрадиции в Украину.

Напомним, 1 октября Михаила Саакашвли задержали в Грузии. В тот же день он объявил голодовку, которую не собирается заканчивать несмотря на ухудшение здоровья.