Завтра, 14 октября, исполнится две недели, как в Грузии был задержан Михаил Саакашвили. Политик помещен в тюрьму города Рустави, где объявил голодовку в знак протеста.

После того, как появилась информация об ухудшении его здоровья, Министерство юстиции Грузии предложило Минздраву страны создать специальную группу врачей для оценки состояния здоровья Михаила Саакашвили. В эту группу должны войти медики разных специальностей.

Об этом передает портал "Новости - Грузия".

"Мы обращаемся с просьбой к министру здравоохранения Екатерине Тикарадзе создать группу врачей, целью которой будет периодическое наблюдение за состоянием здоровья Михаила Саакашвили и, в случае необходимости, представление рекомендаций", - заявили в Минюсте.

Минюст также призывает к сотрудничеству омбудсмена по правам человека Нино Ломджария. Проследить за защитой прав Саакашвили "для обеспечения прозрачности процесса" ведомство просит и членов парламентского большинства, председателя комитета по правам человека Михаила Сарджвеладзе и главу комитета здравоохранения Дмитрия Хундадзе.

В свою очередь аппарат омбудсмена Грузии распространил заявление, в котором говорится, что они детально наблюдают за здоровьем и условиями содержания Саакашвили в пенитенциарном учреждении.

Каких-либо нарушений не зафиксировано. Экс-президенту "уделяется должное внимание со стороны медицинского персонала пенитенциарного учреждения. Одновременно омбудсмен раскритиковал Пенитенциарную службу Минюста, которая предала огласке информацию личного характера, в частности данные его медицинских анализов, а также сведения о товарах, которые он купил в тюремном магазине для личного пользования.

"Информация, связанная со здоровьем, относится к специальной категории данных, и ее подробное раскрытие без разрешения заинтересованного лица создает риск нарушения закона, с одной стороны, а с другой - может способствовать недоверию заключенного к пенитенциарной системе, в том числе к медицинскому персоналу. Публикация таких заявлений пенитенциарной службой или высокопоставленными политическими деятелями создает дополнительный риск того, что заключенный, объявивший голодовку, также может отказаться от медицинской помощи", - говорится в заявлении Нино Ломджария.

Ранее "Страна" сообщала, что силовики Грузии опровергли сообщения о тяжелой болезни Саакашвили.