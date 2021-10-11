После того, как личный врач Михаила Саакашвили (сейчас политик находится в тюрьме города Рустави, где объявил голодовку - Ред.) объявил в воскресенье 10 октября о том, что состояние экс-президента Грузии стремительно ухудшилось, последовало оперативное опровержение от силовиков.

В ночь на понедельник, 11 октября, руководство пенитенциарной службы Грузии заявило, что состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вполне нормальное.

"Не соответствует действительности распространенная информация о том, что состояние здоровья Михаила Саакашвили ухудшилось. Он принимает назначенные медикаменты. Состояние его здоровья на этот час нормальное и жизненные показатели в норме", - заявили силовики, как передает "Интерфакс-Украина".

Силовики в частности рассказали, что артериальное давление у Саакашвили нормальное - 120 на 90.

"В связи с голодовкой Михаил Саакашвили находится под постоянным наблюдением врачей", - добавили в пресс-группе пенитенциарной службы Грузии.

Напомним, личный врач Саакашвили утверждает, что состояние экс-президента, продолжающего с 1 октября голодовку в Руставской тюрьме, ухудшилось, он с трудом ходит и говорит. По словам врача, у политика заболевание крови.

Ранее "Страна" рассказывала, что Саакашвили не собирается заканчивать голодовку в грузинской тюрьме и, более того, он настроен дойти до конца