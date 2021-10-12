Нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько, которая встречается с задержанным в Грузии Михаилом Саакашвили, заявила, что состояние ее возлюбленного в связи с объявленной голодовкой ухудшается.

Об этом Ясько заявила в эфире "Украины 24".

Нардеп рассказала, что дважды побывала у Саакашвили на прошлой неделе. И если во вторник он чувствовал себя хорошо, то в пятницу его состояние уже ухудшилось.

"Он очень просит, чтобы все держались, боролись за будущее и справедливость Грузии, а не оплакивали его здоровье", - сказала Ясько.

По словам нардепа, первые десять дней в тюрьме Саакашвили не разрешали иметь в камере телевизор и матрац, а сейчас ему выдали карту с деньгами, и он может купить то, что ему нужно, в частности, политик уже приобрел телевизор, чтобы следить за мировыми новостями.

Также, по данным Ясько, Михо запрещено звонить, несмотря на то, что обычно у задержанных есть право на определенное количество звонков в месяц. Кроме того, нардеп уточнила, что в камере Саакашвили находится один.

Напомним, недавно заключенный в грузинской тюрьме Саакашвили написал о "великой истории любви" с Лизой Ясько.

Также мы писали о том, что Лиза Ясько намекнула, что Саакашвили ради нее разведется с женой Сандрой.