Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, которого 1 октября арестовали во время застолья в Тбилиси, после своего возвращения на родину успел съесть только один хинкали.

Об этом он рассказал в интервью для канала "Мтавари архи".

По словам экс-главы государства, после своего возвращения в Грузию и до ареста в Тбилиси он успел посетить несколько городов - Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути и некоторые места в Самегрело.

При этом до задержания он успел съесть только один хинкали.

"Я попробовал лобиани (традиционный грузинский пирог с фасолью - Ред.) и до задержания заказал хинкали. К сожалению, успел съел только одну штуку", - рассказал Саакашвили.

Напомним, Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября, и в тот же день он объявил голодовку. Хотя его признали виновным по уголовным статьям, он считает себя политическим заключенным. Голодовка оказала негативное влияние на его здоровье.

Также "Страна" сообщала, что адвокат Саакашвили заявил, что только за неделю голодовки в СИЗО Саакашвили похудел на 12 кило.

Ранее мы писали, что заключенный в грузинской тюрьме Саакашвили написал о "великой истории любви" с нардепом Лизой Ясько.