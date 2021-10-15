Арестованный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили не собирается прекращать голодовку - он держит ее уже 15-й день, а вчерашний митинг оппозиции придал ему сил.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Ясько после встречи с Саакашвили в пятницу в Руставской тюрьме.

"Вчерашний день, когда в Тбилиси проходила многотысячная акция, дал ему очень много сил. У него хорошее настроение. Мне лично хочется сказать, чтобы он не голодал и не был в тюрьме. Я знаю, как много он оставил в Киеве, очень комфортную жизнь", - заявила Ясько.

По словам нардепа, Саакашвили приехал в Грузию, потому что "очень сильно любит грузинский народ".

"Нам сейчас очень важно сделать все для его освобождения", - утверждает Ясько.

Напомним, 1 октября Михаил Саакашвили объявил о том, что уже прибыл на свою историческую Родину, в Грузию, чтобы наблюдать за ходом выборов в местные органы власти, которые прошли 2 октября.

На Родине экс-президента заочно приговорили к шести годам тюремного заключения. В то же день Саакашвили задержали в Тбилиси. Содержат его в комфортабельной камере-одиночке.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку, и в последние дни поступает информация об ухудшении его состояния.

После чего сторонник Саакашвили провели акцию в Тбилиси акцию "Свободу Мише". Ее организовала оппозиционная партия "Единое национальное движение", основателем которой был Саакашвили.