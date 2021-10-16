Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который уже 15 дней голодает в тюрьме, согласился на допуск группы врачей по инициативе министерства юстиции, также он согласен принимать лекарства.

Об этом сообщает "Эхо Кавказа" со ссылкой на личного врача Саакашвили Николоза Кипшидзе.

Так, экс-президент Грузии называет себя политическим заключенным. С момента задержания 1 октября он отказывается от пищи в знак протеста.

Уже на десятый день голодовки адвокаты Саакашвили сообщили об ухудшении его состояния. В ответ грузинский Минздрав созвал группу врачей, которая должна заняться мониторингом здоровья экс-президента.

"Я разговаривал с президентом, и он согласен на консилиум, согласен на тесты, согласен на лекарства", - сказал Кипшидзе.

Врач, который не видел Саакашвили на протяжении пяти дней, утверждает, что состояние экс-президента "превзошло его ожидания".

"Я ожидал увидеть что-то хуже чем то, что я видел, когда встречался с ним в последний раз. Как видно, у него сильный организм. То плохое, чего я ожидал, такого состояния нет", - сказал Кипшидзе.

Врач также уточнил, что пока необходимости перевода Саакашвили в больницу нет. Однако "такой момент обязательно наступит", поскольку Саакашвили принимает только чай и воду.

С 11 октября Кипшидзе отказывали в допуске к экс-президенту. В Минюсте аргументировали это тем, что адвокаты заключенного неправильно составили заявление на выдачу пропуска. При этом решение пересмотрели только прошлым вечером.

Сегодня состоялось первое заседание консилиума - участники обсудили результаты обследований и анализов, полученных после того, как Саакашвили поместили в тюрьму. В результате составили новый план исследований. Ожидается, что следующая встреча врачей произойдет 19 октября, при непосредственном участии Саакашвили, в тюрьме.

Напомним, в начале октября Саакашвили объявил о том, что он прибыл в Грузию, чтобы наблюдать за ходом выборов в местные органы власти, которые прошли 2 октября. В тот же день Саакашвили задержали в Тбилиси. Содержат его в комфортабельной камере-одиночке.

В тюрьме Саакашвили объявил голодовку, и в последние дни поступала информация об ухудшении его состояния.