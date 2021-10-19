Вместо Романа Абрамовского, который 19 октября подал заявление об увольнении с должности министра экологии, могут назначить Андрея Жупанина. Это депутат-списочник из фракции "Слуги народа" и член комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

Имя вероятного преемника министра назвал глава фракции "слуг" Давид Арахамия.

Как пишет Телеграм-канал "Политика Страны", в Верховной Раде Жупанина относят к группе "соросят", подконтрольных Офису президента, а также называют "депутатом-отличником", так как за почти три года в парламенте Жупанин не оскандалился, ни с кем не поругался и всегда остается верным Банковой.

"Правда, никто не знает, какое он имеет отношение к экологии. Но если его кандидатура будет утверждена на Банковой, то она пройдет голосами фракции СН и ее групп-сателлитов без особых проблем", - прогнозирует канал.

Напомним, об отставке Абрамовского источники сообщали днем во вторник.

А вечером в "Слуге народа" официально подтвердили эту информацию. Спикер "слуг" Юлия Палицчук сообщила, что в Аппарат Верховной Рады поступило заявление Абрамовского об отставке.