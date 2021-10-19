Во вторник, 19 октября, министр экологии и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский, на возможную потерю должности которым недавно намекнул секретарь СНБО Алексей Данилов, написал заявление об отставке.

Об этом сообщает источник "Страны" в аппарате Верховной Рады Украины.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Абрамовский пишет заявление об отставке. Он уже подавал в отставку в декабре прошлого года. Однако потом встретился с президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром и, в итоге, остался на должности. При этом, по словам Романа Абрамовского, никаких личных конфликтов с премьер-министром у него не было.

Также "Страна" сообщала, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов намекнул, что если Абрамовский не будет выполнять указания президента Украины Зеленского, то он может лишиться должности министра экологии и природных ресурсов.

Кроме того, о том, что Абрамовский напишет заявление об отставке уже на текущей неделе, вчера сообщил народный депутат от фракции "Слуга народа" Алексей Устенко.