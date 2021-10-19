Верховная Рада на заседании во вторник, 19 октября, приняла во втором чтении законопроект по НАБУ, который передает Кабмину полномочия по назначению и увольнению главы НАБУ (как того требует прошлогоднее решение Конституционного суда). За законопроект отдали голоса 304 нардепа. Из них 228 "слуг народа".

На принятии этого законопроекта настаивали западные посольства, которые фактически контролируют антикоррупционную вертикаль власти. Дело в том, что полномочия нынешнего директора НАБУ Артема Сытника истекают в апреле следующего года. И к тому времени должно уже быть понятно, кто назначает нового главу.

Согласно законопроекту, НАБУ становится центральным органом государственной власти. Директора назначает и увольняет Кабмин по результатам конкурса, который проводит комиссия из 6 человек, в том числе трое от международных организаций, финансировавших борьбу с коррупцией.

Решение принято, если проголосовали не менее 4 членов комиссии, в том числе не менее двоих из числа международных экспертов. Если количество голосов одинаково, голосование проводится повторно.

При этом, если срок работы нынешнего главы НАБУ закончился, а новый по новой процедуре еще не был избран, то полномочия переходят к первому заместителю.

Нынешний руководитель НАБУ Артем Сытник был назначен 16 апреля 2015 года на 7 лет. Получается, что если до 16 апреля 2022 не будет избран новый директор, то Сытник уходит, а и.о. директора НАБУ становится первый заместитель Гизо Углава.

Напомним, Конституционный суд признал неконституционным процедуру назначения главы НАБУ указом президента.

После чего Кабинетом министров был подготовлен законопроект, одна из правок которого может создать возможность для увольнения действующего директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника.

Также мы подробно рассказывали, что Минюст вписал в новый законопроект о НАБУ.