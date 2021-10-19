В Раде предлагают заменить понятие "государственные средства" на "деньги налогоплательщиков"
Партия "Голос" зарегистрировала законопроект, которым предлагает вместо "государственных средств" использовать фразу "средства налогоплательщиков". Это касается рекламы любых проектов, осуществленных на деньги госбюджета.
Авторы закона считают, что не существует "государственных средств" - есть "деньги налогоплательщиков". И когда какие-то проекты реализуются за счет бюджета, на билбордах неуместно использовать надписи вроде "построено президентом / мэром / депутатом".
По мнению авторов законопроекта, благодарить за реализацию любых проектов из госбюджета нужно бизнесменов и обычных граждан, которые отдают часть своего дохода в виде налогов государству. А государство, в свою очередь, ими просто распоряжается.
Депутаты хотят обязать власть при обнародовании информационных материалов о проектах, осуществляемых за счет средств государственного или местных бюджетов, обязательно добавлять сообщения "Реализовано за средства налогоплательщиков" или "Реализуется за счет налогоплательщиков".
Такой текст должен занимать не менее 15% общей площади рекламы и быть легко читаемым. Цвет текста сообщения должен быть черным, а цвет фона - белым.
Кроме того, в документе предлагается запретить распространение политической рекламы с упоминанием проектов за счет бюджета без пометки "Реализовано за средства налогоплательщиков".
Петицию с аналогичными предложениями ранее зарегистрировал Дмитрий Боярчук (№22/123558-эп на сайте президента).
Ранее "Страна" писала о том, что содержание секретариата мовного омбудсмена Креминя обошлось украинским налогоплательщикам почти в 18 миллионов.
Также мы сообщали, что содержание Зеленского в 2020 году обошлось налогоплательщикам в 30 миллионов гривен.