Партия "Голос" зарегистрировала законопроект, которым предлагает вместо "государственных средств" использовать фразу "средства налогоплательщиков". Это касается рекламы любых проектов, осуществленных на деньги госбюджета.

Авторы закона считают, что не существует "государственных средств" - есть "деньги налогоплательщиков". И когда какие-то проекты реализуются за счет бюджета, на билбордах неуместно использовать надписи вроде "построено президентом / мэром / депутатом".

По мнению авторов законопроекта, благодарить за реализацию любых проектов из госбюджета нужно бизнесменов и обычных граждан, которые отдают часть своего дохода в виде налогов государству. А государство, в свою очередь, ими просто распоряжается.

Депутаты хотят обязать власть при обнародовании информационных материалов о проектах, осуществляемых за счет средств государственного или местных бюджетов, обязательно добавлять сообщения "Реализовано за средства налогоплательщиков" или "Реализуется за счет налогоплательщиков".

Такой текст должен занимать не менее 15% общей площади рекламы и быть легко читаемым. Цвет текста сообщения должен быть черным, а цвет фона - белым.

Кроме того, в документе предлагается запретить распространение политической рекламы с упоминанием проектов за счет бюджета без пометки "Реализовано за средства налогоплательщиков".

Петицию с аналогичными предложениями ранее зарегистрировал Дмитрий Боярчук (№22/123558-эп на сайте президента).

Ранее "Страна" писала о том, что содержание секретариата мовного омбудсмена Креминя обошлось украинским налогоплательщикам почти в 18 миллионов.

Также мы сообщали, что содержание Зеленского в 2020 году обошлось налогоплательщикам в 30 миллионов гривен.