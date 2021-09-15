Секретариат мовного омбудсмена Тараса Креминя со времени своего создания летом 2020 года обошелся Украине почти в 17,7 миллионов гривен. Об этом сообщили в ведомстве, отвечая на запрос журналистов, сообщает "Фокус".

В течение 2020 года со дня создания ведомства 3 августа на секретариат мовного омбудсмена потратили более 6,84 миллионов гривен. Из этой суммы 5,44 миллионов составили зарплаты сотрудников ведомства. А 1,07 миллиона гривен - "начисления на заработную плату".

В период с 1 января по 13 сентября 2021 года ведомство Креминя обошлось украинцам в 10,85 миллионов гривен: 8,02 миллиона на зарплаты и 1,76 миллиона - начисления.

Оборудование секретариата затянуло сумму в 0,63 миллилна гривен. Всего в бюджете-2021 на эту стуктуру заложено 20,4 млн гривен (13,3 млн гривен - зарплаты).

Напомним, мовный омбудсмен Креминь заработал в июле почти 90 тысяч грн. Это в 1,5 раза больше, чем зарплата премьера Шмыгаля.

Ранее "Страна" писала о том, что мовный омбудсмен призвал всех недовольных законом об украинизации уезжать из страны.

Также мы сообщали, что доктор Комаровский резко раскритиковал наличие в Украине мовного омбудсмена и заявил, что это унижает страну.