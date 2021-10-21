Верховная Рада планирует в ноябре принять рекомендованный парламентским Комитетом законопроект "О городе Киеве - столице Украины", предусматривающий разграничение полномочий мэра Киева и председателя КГГА.

Об этом со ссылкой на члена профильного Комитета Виталия Безгина (фракция "Слуга народа") сообщает "Интерфакс-Украина".

"На этом неделе мы его (законопроект - Ред.) не планируем выносить (на рассмотрение во втором чтении в зал заседаний парламента - Ред.), даже на следующей не планируем. Я думаю, что реалистично - это последняя неделя ноября", - сказал Безгин.

По словам нардепа, до рассмотрения законопроекта о столице необходимо принять проект закона о местных государственных администрациях. За него, по словам нардепа, парламент может проголосовать в ноябре, тогда документ вступит в силу до конца года.

Напомним, вице-спикер парламента и глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что к декабрю Рада может принять законопроект о разграничении полномочий мэра Киева и главы КГГА.

"Страна" подробно писала о том, как при помощи этого документа Банковая хочет перетянуть на себя реальную власть в Киеве.