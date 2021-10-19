Лидер партии "Слуга народа" и первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что парламент может разграничить полномочия мэра столицы и председателя Киевской городской государственной администрации к декабрю. Соответствующий законопроект нардепы собираются рассматривать, используя спецпроцедуру.

Как передают "Украинские новости", об этом Корниенко сказал 19 октября при общении с журналистами.

"Мы обещали, что к декабрю его примут, и чтобы до нового года вступил в силу. Думаю, в этих графиках мы и будем оставаться", - заявил Корниенко.

В случае одобрения законопроекта председателя Киевской горгосадминистрации будет назначать президент.

Напомним, законопроект №2143-3 о столице был принят парламентом за основу еще в 2019 году.

"Страна" подробно рассказывала, какие изменения он предполагает. В частности, он позволит Банковой перетянуть на себя реальную власть в городе. Глава КГГА, которого, в соответствии с законопроектом, будет назначать президент, получит широкие полномочия по контролю за деятельностью городской власти.