На заседании 20 октября парламентский Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал Верховной Раде принять законопроект о столице №2143-3 во втором чтении. Он был принят за основу еще два года назад и предполагает разграничить полномочия мэра Киева и председателя Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщает сайт "Слуги народа".

Председатель подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин назвал три ключевых принципах доработанного законопроекта:

самостоятельность власти в столице (собственные исполнительные органы);

законность в столице (надзор государства через префектуру / КГГА);

сдерживание и противовесы в местном самоуправлении столицы (распределение зон влияния между Киевсоветом и районными советами на уровне закона).

"Во время доработки законопроекта мы учли предложения Совета Европы, убрали все специфические нормы, не касающиеся особенностей местного самоуправления и государственной власти в Киеве, восстановили независимое местное самоуправление в столице в полном объеме", - заявил Безгин.

Он добавил, что согласно законопроекту, киевский городской председатель избирается на открытых выборах, по должности возглавляет Киевсовет и исполнительный комитет, отвечает за состояние дел в столице, распоряжается местным бюджетом. Освободить его можно по инициативе 2/3 депутатов или по народной инициативе.

В свою очередь председатель КГГА назначается президентом, подконтролен и подотчетен правительству и президенту, ответственен за законность в городе, может быть освобожден единолично президентом по представлению правительства (в форме дисциплинарного наказания).

Первый заместитель председателя Верховной Рады, председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко отметил, что после принятия законопроекта КГГА будет контролировать законность, представлять и координировать государственную власть и реализовывать государственные программы в столице. Кроме того, КГГА не будет вмешиваться в управление и хозяйственные процессы местного самоуправления в Киеве.

"Глава КГГА будет координировать работу центральных органов исполнительной власти на местах и заботливо наблюдать, что и предусматривает Европейская хартия местного самоуправления. Заботливый надзор означает, что никакие решения не останавливаются, не прекращаются, а председатель КГГА, назначенный президентом по представлению Кабмина, бережно будет указывать местной власти во главе с законно избранным мэром на возможные недостатки в тех актах, которые будут разрабатывать Киевсовет и исполком. Это нормальная практика. Это те же префекты, к которым мы идем", - пояснил Корниенко.

Как писала "Страна", этот законопроект Рада может принять к декабрю.

Также мы подробно объясняли, какие изменения он предполагает и зачем "слуги народа" решили его реанимировать два года спустя после первого чтения.