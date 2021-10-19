Верховная Рада на заседании 19 октября приняла законопроект №5850, ограничивающий полномочия совета Национального банка Украины. Проект носит название "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отдельных вопросов деятельности Национального банка Украины".

Как следует из карточки документа на сайте парламента, голоса за принятие его в целом отдали 255 депутатов при минимально необходимых 226.

В соответствии с проектом закона совет НБУ больше не сможет анализировать влияние денежно-кредитной политики регулятора на социально-экономическое развитие и предлагать ее изменения правлению НБУ. Также у совета отняли право оценивать работу правления НБУ.

Кроме того, законопроект устанавливает жесткие ограничения для потенциальных членов совета НБУ. Например, входить в совет запрещено лицам, привлекавшимся к уголовной ответственности, или возглавлявшим банк, который Нацбанк признавал неплатежеспособным.

Также проект вводит "кодекс этики" работников НБУ и уточняет основания для увольнения главы Нацбанка и его заместителей.

Документ предлагает дать Нацбанку право начислять проценты по средствам, которые банки держат на счетах в НБУ.

Помимо прочего, проект совершенствует процедуру управления золотовалютными резервами Украины, предоставляется НБУ право открывать и закрывать зарубежные представительства.

Наконец, законопроект отменяет обязанность Нацбанка проводить консультации с правительством и исключает норму, согласно которой НБУ обязан поддерживать экономическую политику правительства в соответствии со статьей 52 закона о Нацбанке.

Отметим, что данный законопроект являлся требованием Международного валютного фонда.

Ранее "Страна" сообщала, что по данным Bloomberg главу НБУ Кирилла Шевченко готовят на выход, так как он продолжил все воровские схемы предшественников - Гонтаревой и Смолия.

Также мы писали, что Рада сегодня передала Кабмину право назначать главу НАБУ.