Национальный банк Украины утвердил требования к раскрытию небанковскими финансовыми учреждениями полной информации об услуге потребительского кредитования и полной стоимости кредита для потребителя.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ в четверг, 7 октября.

Пресс-служба НБУ информирует, что это касается веб-сайтов финансовых учреждений, распространения информации в рекламе, информирования во время пользования кредитом, а также особенностей раскрытия информации по микрокредитам.

Через три месяца все небанковские финансовые учреждения, которые имеют право предоставлять потребительские кредиты, должны раскрывать полную информацию об услугах на веб-сайте в едином унифицированном формате.

Должна указываться общая стоимость кредита со всеми комиссиями и платежами (в том числе относительно комиссий третьих лиц и платежей за сопроводительные услуги, например, страховой компании, государственного регистратора, нотариуса, оценщика), реальная годовая процентная ставка, сроки и суммы, условия досрочного возврата, штрафные санкции в случае нарушения условий кредитования.

Через шесть месяцев на веб-сайтах всех небанковских финучреждений должны появиться калькуляторы для расчета расходов по кредиту.

Банки должны информировать потребителя во время пользования кредитом по выбранному по соглашению с потребителем каналу для коммуникаций, например, через смс-информирование, мессенджер или личный кабинет клиента на сайте.

Такие требования предусмотрены постановлением Правления НБУ от 5 октября №100. Постановление вступает в силу с 8 октября 2021 года.

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