Во вторник, 19 октября, Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №5850 о Национальном банке Украины, необходимый для закрытия обязательств перед Международным валютным фондом.

За соответствующий документ проголосовали 255 народных депутатов во время пленарного заседания парламента.

В пояснительной записке сказано, что документ предлагает урегулировать вопрос проведения регулятором проверок банков по вопросам наличного обращения, в частности в связи с недавним изменением подходов к проверкам банков - с учетом методики SREP. Предлагается предоставить НБУ право проводить проверки по таким направлениям: организация кассовой работы, инкассация средств и перевозка валютных ценностей, организация охраны помещений и обеспечения сохранности ценностей.

Законопроект также устанавливает жесткие ограничения к потенциальным членам совета НБУ и вводит "кодекс этики" работников НБУ, а также уточняет основания для увольнения главы Нацбанка и его заместителей.

Также документ отменяет обязанность Нацбанка проводить консультации с правительством, а также исключена норма, согласно которой НБУ должен поддерживать экономическую политику правительства согласно статье 52 закона о Нацбанке.

Напомним, МВФ предварительно согласился на транш в $700 млн, потребовав продвижения судебной реформы.

Также сообщалось, что послы G7 обсудили с главой НБУ выполнение обязательств по программе МВФ.