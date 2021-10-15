Послы стран G7 встретились и обсудили с главой Национального банка Украины Кириллом Шевченко выполнение обязательств в соответствии с программой Международного валютного фонда. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте G7AmbReformUA в соцсети.

"Послы G7 во время встречи с председателем Национального банка Украины Шевченко услышали об усилиях НБУ по обеспечению выполнения обязательств в соответствии с программой МВФ и планы относительно продолжения реформы банковского сектора", - говорится в сообщении.

Кроме того, послы "подчеркнули важность надлежащего корпоративного управления в государственном банковском секторе, согласно рекомендациям ОЭСР, и отметили, что продолжают поддерживать сильный независимый НБУ, способствующий экономической стабильности и процветанию Украины".

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