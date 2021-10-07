Украина ожидает завершения переговоров с Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам первого пересмотра программы stand-by в режиме онлайн уже в скором времени, а новый транш может быть получен уже до конца этого года.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал во время выступления на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 7 октября.

"Буквально сегодня-завтра мы завершаем работу с Международным валютным фондом по подготовке меморандума о продолжении нашей программы", - сказал премьер.

По словам Шмыгаля Украина может получить транш МВФ уже в конце текущего года. При этом точную дату, когда поступят деньги, он называть не стал, сославшись на то, что "деньги любят тишину".

"У нас очень плодотворный диалог, сегодня продолжается миссия, и я не имею полномочий делать какие-либо стейтменты по этому поводу", - сказал он.

Кроме того, по слвоам Шмыгаля, Украина уже выполнила все макропоказатели и в июле было принято 12 законов из Меморандума с МВФ.

Напомним, 7 сентября руководитель представительства ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что Международный валютный фонд может принять решение о предоставлении Украине нового транша в ближайшее время.

Также сообщалось, что миссия МВФ начала свою работу в Украине в режиме онлайн 21 сентября.