Совет Международного валютного фонда (МВФ), на фоне махинаций вокруг рейтинга Doing Business, выразил доверие нынешнему директору-распорядителю МВФ Кристалине Георгиевой. По их мнению, она не причастна к скандальной ситуации.

Об этом сообщает ТАСС во вторник, 12 октября.

"Исполнительный совет счел, что информация, представленная в ходе обзора, не представляет собой убедительное доказательство того, что директор-распорядитель играла ненадлежащую роль применительно к докладу Doing Business".

Совет верит в приверженность директора-распорядителя поддержанию высочайших стандартов управления и профессиональной этики МВФ", - сказано в заявлении.

Напомним, в конце сентября Всемирный банк отказался от публикации рейтинга Doing Business. Причина - расследование, которое установило подтасовки при выставлении рейтинга ряду стран (одним он искусственно завышался, а другим занижался). Георгиеву подозревают в том, что она, будучи исполнительным директором группы ВБ, напрямую участвовала в этих махинациях.

После этого США и Япония выступили за уход со своего поста Кристалины Георгиевой.

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