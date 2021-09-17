Руководителей Всемирного банка обвинили в давлении на персонал, чтобы повысить рейтинг Китая в Doing Business в отчете банка. Среди тех, кто оказывал давление фигурирует и тогдашний генеральный директор, а ныне директор-распорядитель Международного валютного фонда, Кристалина Георгиева.

Отметим, сегодня стало известно, что Всемирный банк приостановил ежегодные публикации рейтинга Doing Business из-за обнаруженных ошибок.

Об этом со ссылкой на отчет, подготовленный юридической фирмой WilmerHale, сообщает американское агентство Reuters в пятницу, 17 сентября.

В документе выражает обеспокоенность по поводу влияния Китая на Всемирный банк и позиций Георгиевой, ныне директора-распорядителя Международного валютного фонда, и тогдашнего президента Всемирного банка Джим Йонг Кима.

В отчете WilmerHale говорится о "прямом и косвенном давлении" со стороны высшего руководства в офисе Кима с целью изменить методологию отчета для повышения оценки Китая, и говорится, что это, вероятно, произошло по его указанию.

В то же время, как указано в документе, Георгиева и советник Симеон Дьянков оказывали давление на персонал, чтобы они "внесли конкретные изменения в данные по Китаю" и повысили его рейтинг в то время, когда банк искал поддержки Китая для большого увеличения капитала.

Как добавили в агентстве, отчет появился почти через два года после того, как в 2019 году Георгиева заняла пост главы МВФ.

Также в агентстве напомнили, что в 2018 году Всемирный банк объявил об увеличении оплаченного капитала на 13 миллиардов долларов, в результате чего доля Китая в капитале выросла с 4,68% до 6,01%. Также там напомнили, что тогда Георгиева посетила дом менеджера Doing Business. Ее целью было получение печатной копии окончательного отчета, в котором отражены изменения, которые повысили в итоге рейтинг Китая, и поблагодарила сотрудника за помощь в "решении проблемы".

Напомним, сегодня стало известно, что группа Всемирного банка приостановила ежегодные публикации рейтинга Doing Business из-за обнаруженных ошибок в предшествующих отчетах, в частности за 2018 и 2020 годы.

Ранее мы рассказывали, что собой являет Doing Business и из чего складываются показатели рейтинга.