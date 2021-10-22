Верховная Рада поддержала принятие обращения к президенту Украины Владимиру Зеленскому о наложении санкций на корпорацию "Рошен" за финансирование бюджета РФ.

Всего голосов "за" дали 153 народных депутата. Решение было принято с такими результатами голосования:

против - 13

воздержались - 16

не голосовали - 28

отсутствовали - 53

Ранее "Страна" писала о том, что в первую двадцатку в списке 200 самых прибыльных компаний в Украине по итогам 2020 года попала корпорация Петра Порошенко "Рошен".

При этом летом агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджанской Республики проверило конфеты производства компании Roshen. Один из видов продукции этой компании орган признал непригодным для употребления. После открытия 15 уголовных дел Порошенко переписал почти весь бизнес на старшего сына. На Алексея Порошенко записан весь кондитерский бизнес, известный под брендом "Рошен". Формально он весь сконцентрирован на фирме под названием "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ООО "ЦЕКК"). Это холдинговая компания, которой принадлежат кондитерские фабрики, сельхозпереработка, а также сбытовая сеть "Рошена" в Украине и за рубежом.

Также мы сообщали, что Порошенко покупает завод по производству мусорных пакетов.