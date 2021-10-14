Антимонопольный комитет Украины разрешил предприятию экс-президента Украины Петра Порошенко "Кондитерская корпорация "Рошен" (Киев) приобрести долю в уставном капитале ООО "Биоинком" (Ирпень, Киевская область). Такое решение обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления общества.

Об этом рассказали Українськi Новини со ссылкой на сообщение комитета.

Так, "Биоинком" зарегистрировали еще в июне 2019 года. Учредителями компании стали Федор Бережной - его доля составляет 20% и ООО "Торговый дом "Нодис" (Днипро) с долей в 80%.

Учредителями "Торгового дом "Нодис" являются Александр Кривошея и Андрей Береза.

В свою очередь "Биоинком" производит и поставляет полимеры, которые компостируются и биологически разлагаются.

Как говорится на сайте компании, ее продукция EcoPo изготавливается из смолы, получаемой из растительного крахмала, растительного масла и компостирующих полимеров. Также она модет потребляться микроорганизмами, которые живут в почве. Среди продукции все виды сумок для покупок, пакеты для мусора, нетканые мешки, пленки для мульчирования, емкости для сбора саженцев, соломки, столовые приборы и доругое.

В состав корпорации Roshen входят Кременчугская, 2 Винницкие, Киевская кондфабрики, Мариупольская, которая на стадии ликвидации, а также Клайпедская кондитерская фабрика UAB Roshen (Литва) и фабрика Bonbonetti Choco (Венгрия); Винницкий молочный завод Roshen, законсервированная Липецкая фабрика (Россия).

В ноябре 2019 сын бывшего Президента Петра Порошенко Алексей стал конечным бенефициаром ООО "Центрально-Европейская кондитерская компания" (ЦЕКК, Киев), которое входит в структуру корпорации Roshen, сменив своего отца.

На данный момент экс-Президент Петр Порошенко остается бенефициаром Киевской и Винницкой кондитерских фабрик, бисквитного комплекса "Рошен" (Борисполь), Винницкого молочного завода.

Ранее "Страна" писала о том, что в первую двадцатку в списке 200 самых прибыльных компаний в Украине по итогам 2020 года попала корпорация Петра Порошенко "Рошен".

При этом летом агентство по безопасности пищевых продуктов Азербайджанской Республики проверило конфеты производства компании Roshen. Один из видов продукции этой компании орган признал непригодным для употребления.