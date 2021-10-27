На следующей неделе Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации предлагает провести внеочередное заседание парламента для рассмотрения ряда "медицинских" законопроектов, в том числе и документа, согласно которому непривитые от коронавируса нардепы не смогут зайти в Раду.

Об этом глава Комитета ВР Михаил Радуцкий написал на своей странице в Facebook.

По словам Радуцкого, Комитет вместе с Министерством здравоохранения уже разработал ряд инициатив, которые направлены на борьбу с пандемией коронавируса, но их рассмотрение откладывается. Поэтому предлагается провести внеочередное заседание.

"Мы предлагаем запретить доступ к помещениям Верховной Рады всем невакцинированным гражданам без исключения. Правительство ввело беспрецедентные ограничения для невакцинированных украинцев. Считаю, что народные депутаты должны также жить по правилам, установленным для обычных граждан. Принятие постановления – это тест для власти. Голосование за этот документ (законопроект №6154 - Ред.) покажет, готовы ли народные избранники подавать пример украинцам", - написал Радуцкий.

Напомним, Минздрав утвердил перечень профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19. В него вошли сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, учителя и воспитатели и несколько других профессий.

Также сообщалось, что в перечень профессий для обязательной вакцинации включат социальных работников и почтальонов.