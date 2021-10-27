В Раде предложили собрать внеочередное заседание, чтобы запретить доступ на работу непривитым нардепам
На следующей неделе Комитет Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации предлагает провести внеочередное заседание парламента для рассмотрения ряда "медицинских" законопроектов, в том числе и документа, согласно которому непривитые от коронавируса нардепы не смогут зайти в Раду.
Об этом глава Комитета ВР Михаил Радуцкий написал на своей странице в Facebook.
По словам Радуцкого, Комитет вместе с Министерством здравоохранения уже разработал ряд инициатив, которые направлены на борьбу с пандемией коронавируса, но их рассмотрение откладывается. Поэтому предлагается провести внеочередное заседание.
"Мы предлагаем запретить доступ к помещениям Верховной Рады всем невакцинированным гражданам без исключения. Правительство ввело беспрецедентные ограничения для невакцинированных украинцев. Считаю, что народные депутаты должны также жить по правилам, установленным для обычных граждан. Принятие постановления – это тест для власти. Голосование за этот документ (законопроект №6154 - Ред.) покажет, готовы ли народные избранники подавать пример украинцам", - написал Радуцкий.
Напомним, Минздрав утвердил перечень профессий, для которых обязательна вакцинация от COVID-19. В него вошли сотрудники центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, учителя и воспитатели и несколько других профессий.
Также сообщалось, что в перечень профессий для обязательной вакцинации включат социальных работников и почтальонов.