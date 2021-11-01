На этой пленарной неделе народные депутаты Украины могут сразу несколько раз собраться на внеочередные заседания.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета в понедельник.

"На этой неделе мы пришли к предварительному согласию о принятии постановления, которое будет касаться установления равных правил для всех народных депутатов, гостей ВР, журналистов, относительно посещения здания Верховной Рады Украины. Я очень надеюсь, что мы завтра на внеочередном заседании примем это постановление и будем придерживаться его", — сказал Стефанчук.

Как пояснил Стефанчук, завтра, 2 ноября, в 16:00 планируется созвать внеочередное заседание Рады, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский.

"Там целый ряд вопросов, связанных с противодействием COVID-19 и другие насущные вещи, в частности вопросы, связанные с возобновлением деятельности НАОКВО (Национального агентства по обеспечению качества высшего образования)", — сказал спикер ВР.

По словам Стефанчука, еще одно внеочередное заседание может быть посвящено вопросам обеспечения больниц кислородными концентраторами.

"Кроме этого, утром я подписал распоряжение о выдаче подписных листов относительно еще одного внеочередного заседания. Оно будет касаться закона, связанного с обеспечением кислородными концентраторами, но учитывая важность этого законопроекта я все же предлагаю, чтобы мы его включили одним из первых сразу после Бюджета", — предложил он.

Кроме того, по словам Стефанчука, парламент находится на завершающей стадии бюджетного процесса.

Напомним, сегодня, 1 ноября, состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором народные депутаты обсудят кадровые вопросы в исполнительной власти и руководстве парламента.

Также во вторник, 2 ноября, Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады. Нардепы рассмотрят проект постановления №6154, которое предусматривает допуск в парламент депутатов только по ковид-сертификату или ПЦР-тесту, и ряд других законопроектов.