Стефанчук анонсировал несколько внеочередных заседаний Рады на этой неделе
На этой пленарной неделе народные депутаты Украины могут сразу несколько раз собраться на внеочередные заседания.
Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на заседании согласительного совета в понедельник.
"На этой неделе мы пришли к предварительному согласию о принятии постановления, которое будет касаться установления равных правил для всех народных депутатов, гостей ВР, журналистов, относительно посещения здания Верховной Рады Украины. Я очень надеюсь, что мы завтра на внеочередном заседании примем это постановление и будем придерживаться его", — сказал Стефанчук.
Как пояснил Стефанчук, завтра, 2 ноября, в 16:00 планируется созвать внеочередное заседание Рады, которое инициировал президент Украины Владимир Зеленский.
"Там целый ряд вопросов, связанных с противодействием COVID-19 и другие насущные вещи, в частности вопросы, связанные с возобновлением деятельности НАОКВО (Национального агентства по обеспечению качества высшего образования)", — сказал спикер ВР.
По словам Стефанчука, еще одно внеочередное заседание может быть посвящено вопросам обеспечения больниц кислородными концентраторами.
"Кроме этого, утром я подписал распоряжение о выдаче подписных листов относительно еще одного внеочередного заседания. Оно будет касаться закона, связанного с обеспечением кислородными концентраторами, но учитывая важность этого законопроекта я все же предлагаю, чтобы мы его включили одним из первых сразу после Бюджета", — предложил он.
Кроме того, по словам Стефанчука, парламент находится на завершающей стадии бюджетного процесса.
Напомним, сегодня, 1 ноября, состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором народные депутаты обсудят кадровые вопросы в исполнительной власти и руководстве парламента.
Также во вторник, 2 ноября, Зеленский инициирует внеочередное заседание Верховной Рады. Нардепы рассмотрят проект постановления №6154, которое предусматривает допуск в парламент депутатов только по ковид-сертификату или ПЦР-тесту, и ряд других законопроектов.