В среду, 3 ноября, Верховная Рада Украины планирует поднять вопрос, о создании Временной следственной комиссии по вопросам коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления Киева.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

"По проекту повестки дня "слуги народа" хотят проголосовать вопрос создания Временной следственной комиссии по вопросам коррупции в органах государственной власти и местного самоуправления Киева. Понятно, что это "привет" Кличко. Но зачем создавать комиссию, если силовики и так каждую неделю отчитываются о новых обысках и подозрениях по коммунальным предприятиям - непонятно. Какое-то "ведение козы" получается", - говорится в телеграм-посте.

А вот законопроект "О столице", который должен разделить должности мэра Киева и главы КГГА, рассмотрят позже - на пленарной неделе 16-19 ноября.

Тем временем Национальное агентство по предотвращению коррупции провело проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского и не обнаружило признаков незаконного обогащения.

Кроме того, мы также сообщали о том, что подозреваемый в хищении 400 тысяч долларов начальник отдела мониторинга эффективности менеджмента активов Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), который временно исполнял обязанности руководителя агентства, Виталий Сигидин подал в отставку.