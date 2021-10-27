Супруга бывшего главы правления "Укрэксимбанка" Юлия Мецгер после увольнения ее супруга Евгения Мецгера с должности из-за скандала с нападением на журналистов купила облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 4,7 миллионов гривен.

Об этом свидетельствует информация, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.

В документе указано, что Юлия Мецгер купила 4 800 ценных бумаг, номинальной стоимостью одной тысячу гривен. За покупку ОВГЗ супруга оскандалившегося Мецгера заплатила 4 752 096 гривен.

Отметим, что покупка ценных бумаг была осуществлена 22 октября, то есть через 11 дней после увольнения ее супруга с должности главы правления банка.

Скриншоты из декларации Юлии Мецгер

Напомним, 5 октября во время интервью с Мецгером на журналистов программы "Схемы" напали. На следующий день после публикации видеозаписи этого нападения глава правления "Укрэксимбанка" сложил полномочия на время расследования инцидента и внутренней проверки. А через еще пять дней Мецгер написал заявление об увольнении с занимаемой должности.

Также мы писали, что набсовет "Укрэксимбанка" уволил написавшего заявление Мецгера без выходного пособия.