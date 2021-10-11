Наблюдательный совет "Укрэксимбанка" уволил Евгения Мецгера, подавшего 11 октября соответствующее заявление. Исполняющим обязанности главы правления финансового учреждения назначен Сергей Ермаков.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба банка.

"11 октября, во время проведения внеочередного заседания номинационного комитета наблюдательного совета АО "Укрэксимбанк" по поводу возможных мероприятий (с учетом проведенной работы Комиссии по этике и Состояния служебной проверки) было получено заявление от Мецгера Евгения Владимировича от 11 октября о расторжении срочного трудового договора по собственной инициативе. Номинационный комитет, соответственно, предоставил немедленную рекомендацию набсовету прекратить его полномочия на основании ч. 1 ст. 39 Кодекса законов о труде Украины и соответствующего пункта трудового контракта с Мецгером", - сказано в записи.

В посте также говорится, что расторжение трудового договора не предусматривает выплаты выходного пособия.

В связи с увольнением председателя правления номинационный комитет наблюдательного совета назначил Ермакова исполняющим его обязанности с 12 октября на срок до вступления в должность председателя правления банка. Последний должен быть выбран наблюдательным советом банка по результатам конкурса не позднее 12 апреля 2022 года.

Как писала "Страна", 5 октября во время интервью с Мецгером в его рабочем кабинете было совершено нападение на журналистов программы "Схемы".

На следующий день глава правления "Укрэксимбанка" сложил полномочия на время расследования инцидента. А потом написал заявление об увольнении.