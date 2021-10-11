В понедельник, 11 октября, Голосеевский районный суд Киева избрал для отстраненного от должности председателя "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Об этом сообщает "Сегодня".

Суд рассмотрел дело о нападении на журналистов "Схем" и препятствованию их деятельности и избрал для Евгения Мецгера меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Кроме того, суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста и для экс-директора департамента информационной политики Владимира Пикалова по этому же делу.

Обоим инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное содержание людей.

Напомним, 4 октября на журналистов программы "Схемы" в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером напали прямо в его кабинете. У журналистов отобрали силой две камеры, и вернули через час без записей.

После этого в "Укрэксимбанке" опровергли нападение на журналистов и заявили, что соблюдают законы Украины.

Однако позже появились видео с камер наблюдения. На записи попал момент, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки.