Глава Укрэксимбанка Евгений Мецгер до скандала с журналистами "Схем" рассчитывал занять пост главы Национального банка вместо Кирилла Шевченко.

Об этом рассказали "Стране" источники в банковских кругах.

"Мецгер имел очень тесные отношения лично с Зеленским. А к Шевченко у Офиса было немало претензий. Поэтому Мецгер спал и видел себя уже в Нацбанке, еще и поэтому у него усиливалась звездная болезнь. Старался максимально распиарить каждый даже крошечный успех Укрэксимбанка, чтобы поведать всем, какой он финансовый талант. Но понятно, что после скандала со "Схемами" ни о каком Нацбанке уже речь не идёт. Задача максимум для Мецгера хотя бы удержаться в Укрэксимбанке", - рассказал "Стране" источник.

Напомним, 4 октября на журналистов программы "Схемы" в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером напали прямо в его кабинете. У журналистов отобрали силой две камеры, и вернули через час без записей.

В "Укрэксимбанке" опровергли нападение на журналистов и заявили, что соблюдают законы Украины.

Однако позже появились видео с камер наблюдения. На записи попал момент, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки.

Также сообщалось, что Мецгер после инцидента сложил свои полномочия и принес извинения журналистам.

Позже источники в Укрэксимбанке рассказали, что Мецгер все же рассчитывает удержаться на своем посту, несмотря на разразившийся скандал.