Отстраненный глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер получил еще одно подозрение в деле о препятствии работе журналистов программы "Схема". На этот раз по статье о незаконном удержании людей.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в своем Facebook в пятницу, 8 октября.

"Указанному лицу (имя в сообщении прокуратуры не называется - Ред.) инкриминируют препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и незаконное удержание людей (ч.ч. 1, 3 ст. 171, ч. 2 ст. 146 УК Украины). Решается вопрос об избрании меры пресечения", - сказано в сообщении.

На данный момент продолжаются следственные и процессуальные действия в уголовном производстве.

Напомним, 4 октября на журналистов программы "Схемы" в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером напали прямо в его кабинете. У журналистов отобрали силой две камеры, и вернули через час без записей.

После этого в в "Укрэксимбанке" опровергли нападение на журналистов и заявили, что соблюдают законы Украины.

Однако позже появились видео с камер наблюдения. На записи попал момент, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки.

Также сообщалось, что Мецгер после инцидента сложил свои полномочия и принес извинения журналистам.