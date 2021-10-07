Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер опубликовал копию подозрения, которое ему утром вручили правоохранители в деле о нападении на журналистов, и рассказал обстоятельства вручения.

Об этом он написал в своем Фейсбуке утром в четверг, 7 октября.

"Правоохранители сегодня в 9 утра приехали ко мне домой и вручили документ. Вчера они почему-то приезжали в помещение банка, но я уже не имел законных оснований там находится после того, как написал заявление об отстранении от исполнения обязанностей.

Я готов в полном объеме сотрудничать со следствием. Глубоко убежден, что свобода слова - это важная составляющая развития Украины. Еще раз хочу принести искренние извинения перед журналистским сообществом и лично перед Кириллом Овсяным и Александром Мазуром", - написал Мецгер.

Напомним, на журналистов программы "Схемы" в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером напали прямо в кабинете руководителя банка.

После этого набсовет отстранил Мецгера с занимаемой должности.

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