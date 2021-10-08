Источники в Укрэксимбанке говорят, что отстраненный после нападения на журналистов от должности главы правления Евгений Мецгер все же рассчитывает удержаться на своем посту, несмотря на разразившийся скандал. И якобы это ему уже пообещали у президента Зеленского.

"Пока его только отстранили на время расследования. И Мецгер сейчас рассказывает в банке, что в Офисе президента его увольнять не хотят и ждут когда многочисленные новые скандалы полностью заглушат скандал с нападением на журналистов. И так уже об этом на фоне отставки Разумкова и смерти Антона Полякова говорят все меньше. А через месяц, как думает Мецгер, и вовсе о нем забудут", - говорит источник.

Напомним, 4 октября на журналистов программы "Схемы" в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером напали прямо в его кабинете. У журналистов отобрали силой две камеры, и вернули через час без записей.

После этого в "Укрэксимбанке" опровергли нападение на журналистов и заявили, что соблюдают законы Украины.

Однако позже появились видео с камер наблюдения. На записи попал момент, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки.

Также сообщалось, что Мецгер после инцидента сложил свои полномочия и принес извинения журналистам.