Отстраненный на время расследования о нападении на журналистов глава правления "Укрэксимбанка" Евгений Мецгер написал заявление об увольнении.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Сегодня я написал заявление об увольнении с должности председателя правления Укрэксимбанка. Это логичный шаг - единственно возможный в ситуации, когда нужно отвлечь негативные последствия для банка", - написал Мецгер на странице в Facebook.

Также он рассказал, что практически вся его карьера связана с этим банком, в котором он начал работать еще в 2006 году. Затем он похвалил свой банк, заявив, что за годы его работы в нем финансовое учреждение стало крепче и успешнее.



"Написание заявления об отставке является моей собственной оценкой случившегося в банке. Надеюсь, что этот шаг поможет восстановлению доверия к банку", - завершил пост Мецгер.

Напомним, 5 октября во время интервью с Мецгером было совершено нападение на журналистов программы "Схемы".

На следующий день, после появления видеозаписи нападения, глава правления "Укрэксимбанка" сложил полномочия на время расследования инцидента и внутренней проверки.