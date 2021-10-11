Столичная прокуратура намерена ходатайствовать в суде о круглосуточном домашнем аресте для отстраненного от должности главы правления "Укрэксимбанка" Евгения Мецгера, в кабинете которого произошло нападение на журналистов. Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на прокуратуру Киева.

"По председателю - круглосуточный домашний арест будем просить", - сообщили в ведомстве.

Ходатайство прокуроров было подготовлено еще в конце прошлой недели. Суд по вынесению меры пресечения для Мецгера ожидается на нынешней неделе.

Также решается вопрос об избрании мер пресечения другим фигурантам по делу о нападении на журналистов "Схем" и препятствованию их деятельности - директору департамента информационной политики банка Владимиру Пикалову и директору департамента безопасности учреждения Игорю Тельбизову.

Напомним, 4 октября на журналистов программы "Схемы" в ходе интервью с председателем правления "Укрэксимбанка" Евгением Мецгером напали прямо в его кабинете. У журналистов отобрали силой две камеры, и вернули через час без записей.

После этого в "Укрэксимбанке" опровергли нападение на журналистов и заявили, что соблюдают законы Украины.

Однако позже появились видео с камер наблюдения. На записи попал момент, как охранник Мецгера применяет к журналистам силу, а сам глава правления приказывает отобрать камеры и прекратить съемки.

Также сообщалось, что Мецгер после инцидента сложил свои полномочия и принес извинения журналистам.

Кроме того, мы писали, что Мецгер до скандала с журналистами "Схем" рассчитывал занять пост главы Нацбанка вместо Шевченко.