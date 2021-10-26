Подозреваемый в хищении 400 тысяч долларов начальник отдела мониторинга эффективности менеджмента активов Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), который временно исполнял обязанности руководителя агентства, Виталий Сигидин подал в отставку.

Об этом свидетельствует декларация, размещенная в реестре Национального агентства по вопросам противодействия коррупции, которую Сигидин обнародовал перед увольнением, 22 октября.

Вместе с тем, отставку Сигидина, как пишет издание "Украинские новости", подтвердил бывший заместитель главы АРМА Владимир Павленко.

"Сигидин сам ушел (с АРМА - Ред.)", - сказал он.

Согласно декларации, за девять месяцев работы в АРМА Сигидин задекларировал около 900 тысяч гривен зарплаты.

Напомним, в июле Сотрудники Государственного бюро расследований ГБР и Службы безопасности Украины разоблачила масштабную коррупционную схему руководства Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

После этого Печерский райсуд Киева принял решение отстранить от исполнения обязанностей временно исполняющего обязанности руководителя АРМА Виталия Сигидина и его заместителя Владимира Павленко. Им избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

В начале августа Кабмин назначил Дмитрия Жоравовича на должность временного главы Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами.

Также мы в материале "Криминальный авторитет Неделя избежал экстрадиции в Украину и выманил у АРМА свой общак" рассказали о деталях громкого скандала.